In Sardegna

I Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari, nel corso di servizi finalizzati a contrastare la diffusione di armi clandestine, hanno effettuato una serie di perquisizioni in alcuni ovili in agro di Ozieri e di Padru, rinvenendo alcuni fucili con matricola abrasa (uno di questi risulta rubato in Sicilia, in provincia di Catania, 20 anni fa) ma in perfetto stato, discreto quantitativo di munizioni (prevalentemente cal. 12) e alcuni detonatori.