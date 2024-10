"E' stata un'edizione record". Così gli organizzatori della 129^ Sagra della Beata Vergine del Rimedio di Ozieri commentano la tre giorni di eventi andata in scena nella cittadina del Logudoro dal 16 al 18 settembre.

Un calendario di appuntamenti proposto dopo lo stop dovuto alla pandemia negli scorsi anni. "Abbiamo lavorato a lungo e finalmente possiamo dire con soddisfazione di aver riportato la terza sagra più antica della Sardegna ai suoi antichi fasti", commentano i responsabili della Società Beata Vergine del Rimedio, che gestisce l'organizzazione del complesso evento.

"C'è grande entusiasmo in città per come abbiamo rilanciato la nostra festa più cara coinvolgendo nell'organizzazione anche tanti giovani che hanno dato un importante contributo di energie e idee. Abbiamo accontentato tutti proponendo eventi per tutti i gusti: lo Zecchino d'oro "Canta Rimedio", la festa della birra, l'Usignolo della Sardegna, la musica rap e trap di Jake La Furia, Praci, Sgribaz e il dj set di Fargetta, il concerto etno-pop dei Brinca. Da tempo non si vedevano le piazze cittadine così colme di gente".

Ma i momenti più attesi ed emozionanti sono stati la Santa Messa presieduta dal cardinal Giovanni Angelo Becciu e dal vescovo di Ozieri mons. Corrado Melis, che ha donato al simulacro della Madonna una rosa d'oro, e la solenne processione accompagnata dai gruppi folkloristici e dai cavalieri e amazzoni in costume. Entrambi i momenti sono stati trasmessi in diretta streaming su Sardegna Live e TeleRegione Live col commento di Giuliano Marongiu.

"Siamo orgogliosi del lavoro svolto e già all'opera per un'edizione 2023 (sarà la 130^) ancora più ricca di suggestioni e bellezza. Ringraziamo tutti i cittadini ozieresi per la partecipazione e in particolare gli sponsor Agrisun, Chilivani Ambiente e Patteri Autodemolizioni. Un grazie anche alle istituzioni: Comune, Pro loco, Istituzione San Michele e autorità civili e militari, in particolare l'Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato".