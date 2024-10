Partirà domani (giovedì 15 dicembre) alle ore 9 e coinvolgerà migliaia di persone per tutta la mattina la manifestazione “Correre per la vita”, la marcialonga organizzata dall’Istituo Tecnico di Ozieri per sensibilizzare i più giovani alla solidarietà.

L'istituto, nel rispetto della sua tradizione, è sempre più protagonista delle dinamiche sociali e culturali e faro per le centinaia di giovani studenti del territorio in cui opera.

“La manifestazione viene riproposta dopo sei anni di stop – racconta Alessandro Silecchia, docente di scienze motorie e organizzatore dell’evento – l’ultima edizione si tenne nel 2010. A partire dal 2004 l’evento ha assunto un’importanza sempre maggiore arrivando a coinvolgere fino a 1500 persone con un altissimo numero di studenti provenienti dalle scuole superiori e medie del territorio dal Logudoro e Goceano al Meilogu”.

Dopo lo stop di sei anni, finalmente, l’evento ritorna e la risposta di pubblico è stata sorprendente. “Abbiamo già venduto le mille magliette preparate per l’appuntamento e abbiamo ancora diverse centinaia di prenotazioni” racconta entusiasta Silecchia.

“Quest’anno abbiamo riproposto Correre per la vita portando avanti, però, un discorso più ampio rispetto alla corsa che nelle scorse edizioni aveva assunto un aspetto predominante. In questa edizione abbiamo cercato di mettere in primissimo piano gli aspetti legati alla solidarietà e alla donazione. Scenderanno in campo con noi, per questo motivo, associazioni come Admo, Aido, Fidas e un contributo molto importante è arrivato anche dalla Spes”.

“Certo – spiega il docente – l’aspetto sportivo dell’evento verrà conservato e la gara si articolerà su un percorso di circa 1 km con partenza da Piazza Carlo Alberto. Da lì, gli studenti e gli atleti iscritti, attraverseranno le vie del centro storico di Ozieri lungo un tracciato segnato, presidiato dall’organizzazione e chiuso al traffico. A questo proposito mi preme ringraziare le autorità comunali che hanno concesso tutte le autorizzazioni necessarie”.

L’evento è un momento centrale nel corso dell’anno scolastico dell’Istituto Tecnico di Ozieri a cui fanno capo le sedi staccate di Buddusò, Thiesi, Bono e Bonorva. Ogni sede associata, giovedì, allestirà un proprio spazio nel quale si svolgerà il servizio orientamento per i ragazzi che frequentano la terza media nei paesi del territorio.

Ancora Silecchia: “Verrà allestito un grosso stand in piazza dove le nostre aziende agrarie di Chilivani, Bono e Bonorva presenteranno tutti i loro prodotti come