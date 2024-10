Questa notte la pattuglia della Stazione di Tula, mentre effettuava una perlustrazione nelle campagne di Ozieri, nei pressi di una rotonda ha notato un piccolo animale che si aggirava confuso e spaventato sul ciglio della strada.

Scesi dall’auto, i militari hanno capito trattarsi di un cucciolo di cane, forse un dobermann o un meticcio, molto piccolo. Con non poca fatica sono riusciti ad avvicinarlo e finalmente a portarlo in salvo.

Prima è stato portato in caserma, dove è stato rifocillato, e poi, all’apertura questa mattina, da un veterinario, che ha constatato che il cagnolino ha non più di due mesi, in buona salute anche se affamato.

Dopo averlo sverminato, vaccinato e spulciato, il piccoletto è stato affidato alle cure dell’Associazionee “Orme”, un’organizzazione di volontari che si occupa di trovare un’adozione per i cani abbandonati.