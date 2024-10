Dalla Sardegna alla California, verso uno dei prestigiosi festival americani di cinema.

“Ovunque Proteggimi”, l’ultimo lavoro cinematografico del regista sassarese Bonifacio Angius e tutt’ora in programmazione nelle sale dell’isola e della penisola, sarà l’unico film italiano in concorso nella 34esima edizione del Santa Barbara International Film Festival, in programma nell’affascinante cittadina della West Coast statunitense dal 29 gennaio al 9 febbraio.

Un ulteriore conferma per questo film che, sin dall’anteprima mondiale al Torino Film Festival dell’ottobre scorso, ha conquistato pubblico e critici. Tutti d’accordo nel definirlo uno dei film più belli del 2018.

«Il fatto che “Ovunque proteggimi” sia in concorso in una vetrina internazionale così importante conferma ancora il famoso detto: “racconta te stesso e il tuo quartiere e racconterai il mondo intero».

Queste le parole di Bonifacio Angius che aggiunge: «Non bisogna mai avere paura di mostrarsi al mondo per quello che si è davvero, senza pretendere di far vedere solo i lati positivi, ma anzi raccontando anche le debolezze e le fragilità di un luogo meraviglioso e pieno di contraddizioni come la Sardegna e i suoi abitanti. Sono onorato che il mio film, girato nell’isola, con attori e maestranze del luogo, sia riuscito a farsi spazio attraverso un racconto universale che parla di sentimenti e di esseri umani alle prese con una vita disperata, che molto spesso la società finge di non vedere. Tra l’altro, il cinema americano degli anni Settanta è stato per me, soprattutto in “Ovunque proteggimi”, una fortissima fonte d’ispirazione. Credo che i selezionatori del festival di Santa Barbara se ne siano accorti. Oltre a questo, nutro una certa curiosità ma anche una strana inquietudine, perché non so veramente cosa aspettarmi».

Il festival è in programma dal 29 gennaio al 9 febbraio. Angius e gli attori protagonisti del film - Francesca Niedda, Alessandro Gazale e il piccolo Antonio Angius, al suo primo ruolo sul grande schermo – saranno presenti in sala per la proiezione.

Tra le star di Hollywood di questa edizione, due attori straordinari come Glenn Close (Golden Globe 2019) e Viggo Mortensen, che al festival di Santa Barbara riceveranno, rispettivamente, il Maltin Modern Master Award e l’American Riviera Award.