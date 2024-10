“Ovunque proteggimi” arriva all’Università di Sassari. L’ultimo film del regista Bonifacio Angius sarà infatti protagonista domani 14 maggio alle 16.30, nell’Aula Lessing del Dipartimento di Scienze umanistiche (via Roma 151).

Un lavoro cinematografico che, in giro di breve tempo, ha ottenuto consensi e apprezzamento in ogni parte del mondo. L’ultimo, il 9 maggio, all’Egyptian Theatre di Los Angeles.

Come altri due del regista sassarese, il film rappresenta innanzitutto una ricerca sui personaggi, con tematiche sociali che rappresentano la quotidianità silenziosa e troppo spesso trascurata delle periferie sociali, luoghi non solo geografici, ma quasi sempre dell'anima, che poi sono i confini dentro cui si muove e lavora l’assistente sociale.

All’incontro sarà presente lo stesso regista sassarese e gli attori protagonisti, Alessandro Gazale e Francesca Niedda, ne discutono con assistenti sociali e studenti di Servizio Sociale.

Guiderà il dibattito Marco Florio, docente del Corso di laurea in Servizio Sociale L39o mentre l’iniziativa sarà presentata da Maria Lucia Piga, presidente del Corso L39.

L’iniziativa, che rientra nel progetto finanziato dalla RAS “Promozione della qualità nell'ambito dei servizi alla persona, per migliorare il profilo professionale degli assistenti sociali e la loro formazione teorico-pratica, di base e continua”.

Verrà rilasciato attestato di partecipazione, valido per crediti ex-post per Assistenti Sociali e per 0,25 CFU/ore di Laboratorio/seminario di tirocinio per Studenti L39. L’ingresso libero. È necessario iscriversicompilando il modulo online /www.uniss.it/uniss-comunica/eventi/ovunque-proteggimi-del-regista-bonifacio-angius.