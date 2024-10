Un 40enne extracomunitario è stato fermato oggi dalla polizia alla periferia di Olbia. Aveva con sé 400 grammi di eroina in ovuli.

Gli agenti, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato l'uomo mentre transitava in una strada della periferia cittadina. Il suo atteggiamento nervoso ha insospettito i poliziotti che hanno deciso di fermare l'extracomunitario per compiere controlli più approfonditi.

Nel corso della perquisizione, così, sono stati trovati 34 ovuli occultati dentro i pantaloni. I controlli successivi hanno consentito di accertare come la sostanza contenuta negli ovuli fosse eroina.