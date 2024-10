Dopo diversi mesi di inattività riprendono i lavori di completamento della strada che da Ovodda porta ad Olzai.

«La Provincia di Nuoro ha preso sotto gamba e per troppo tempo il nostro problema - dice il sindaco Cristina Sedda -, finalmente dopo tanto penare riaprono i cantieri in una delle arterie di fondamentale importanza per la nostra comunità. L’interruzione dei lavori di sistemazione e riqualificazione della strada del Cucchinadorza ha creato un danno economico non indifferente per le aziende e le attività produttive. I corrieri che solitamente percorrono quella strada per il trasporto delle merci sono stati costretti a percorrere altri itinerari con un conseguente aggravio di costi e spese».

L’ente provinciale, ricorda il primo cittadino, non ha mai risposto nemmeno a un’ordinanza del sindaco e ai richiami della Prefettura.

«Grazie all’intervento dell’assessore Costantino Tidu - conclude Sedda - dopo tanto tempo siamo riusciti a rimettere in forza le energie per risolvere il problema».