La Squadra dei Vigili del fuoco di Sorgono, intorno alle 17 è intervenuta in via Oristano presso il centro abitato di Ovodda, a seguito di una richiesta di soccorso urgente per l'incendio di una canna fumaria.

La Squadra intervenuta sul posto ha dovuto rimuovere il manto di copertura delle tegole per poter estinguere le fiamme che, dal condotto fumario di una stufa a legna, si erano propagate interessando l’isolamento termico e il tavolato del tetto. Il rapido intervento degli operatori ha consentito di limitare i danni solo alla parte superiore della copertura.

Il comandante dei Vigili del Fuoco di Nuoro, Antonio Giordano, specifica che “questa tipologia di interventi stagionali, pone in risalto la necessità di procedere periodicamente alla pulizia delle canne fumarie a servizio di stufe e caminetti a combustione. Naturalmente queste buone regole di esercizio, devono essere precedute da una corretta esecuzione dei lavori di allestimento dei condotti fumari, che devono essere realizzati in conformità alla normativa tecnica di riferimento da maestranze specializzate, unitamente ad una direzione tecnica dei lavori qualificata”.