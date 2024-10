Ieri mattina il sole non aveva ancora fatto capolino tra le montagne del Gennargentu quando nel buio della notte, qualche abitante ha lanciato l'allarme.

«La tuffera di Sant'Antonio è stata bruciata in anticipo, qualche balordo ha voluto rovinare la festa».

I soci della Pro loco di Ovodda domenica scorsa hanno ben sistemato la catasta di legna, come da tradizione, davanti alla chiesa di San Giorgio, nel centro storico. Nel calendario degli eventi, il 16 gennaio segna la data in cui la benedizione del fuoco apre la grande festa organizzata per tutta la comunità.

«Ho provato un grande dispiacere - dice Ezio Marietti, presidente della Pro loco - quando ho saputo quello che era accaduto. Mi sono precipitato immediatamente in piazza. Siamo delusi e amareggiati».

La notizia si è diffusa nel paese in poco tempo e per la tutta la mattina di ieri tante persone hanno voluto vedere di persona quel fuoco che è stato acceso prima del tempo, che ha spento gli entusiasmi.

«Si tratta di una goliardata», dice il sindaco Cristina Sedda, cercando di alleggerire i toni del dispiacere. «Qualcuno ha voluto anticipare il rito legato alla festa di Sant'Antonio, rovinando però il lavoro di tante persone».

Il finale di questa vicenda è riscattato dalla forza di volontà degli ovoddesi.