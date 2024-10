Il paese di Ovodda sposa la solidarietà e muove azioni concrete che riuniscono le comunità in un unico sentire.

Sabato 4 dicembre, in occasione del pranzo sociale organizzato dal Comune in favore degli anziani, parteciperanno all’iniziativa anche i cittadini di Onanì, uno dei paesi che è stato colpito gravemente dall’alluvione che alla fine del mese di novembre ha messo in ginocchio la Sardegna. In quell’occasione la popolazione ovoddese si era mossa prontamente per aiutare gli abitanti del piccolo centro e far avere loro i beni di prima necessità utili per poter fronteggiare l’emergenza.

A distanza di poco tempo da quel drammatico evento arriva l’invito a condividere un’intera giornata dedicata agli anziani, un altro gesto di grande sensibilità che sancisce così un forte rapporto di fratellanza tra Ovodda e Onanì.