“Ovodda è finalmente zona COVID-FRE in quanto ripulita dal Covid. A oggi non risultano casi ufficiali di persone con il Covid né persone in quarantena. È finalmente una bella notizia che tranquillizza tutti”.

A darne notizia è la sindaca Cristina Sedda che però avverte: “È ovvio che non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia ed necessario attenerci alle prescrizioni già abbondantemente ricordate: uso della mascherina, igiene delle mani, distanziamento sociale”.

Il paesino della Barbagia ha vissuto settimane con il fiato sospeso per la presenza di numerosi casi di positività. A novembre scorso la prima cittadina aveva preso la decisione di un lockdown: aveva vietato gli spostamenti fuori del territorio di Ovodda, salvo che per comprovati motivi di salute, lavoro, studio e situazioni di necessità; sospeso le attività di ristoranti, bar, pub e pasticcerie. Aveva sospeso anche le Messe.

“I positivi al Covid hanno superato il livello di guardia e non vengono più comunicati perché, essendo saltato il sistema sanitario di tracciamento, non tornano i conti tra i dati comunicati al comune da parte dell'Ats e le persone che mi chiamano per comunicarmi la positività. Sono tanti, troppi, per una comunità come la nostra ed è per questa ragione che sono stata costretta a chiudere”, aveva detto Cristina Sedda una volta firmata l’ordinanza.

Comprensibile, dunque, di come la notizia di oggi, Ovodda Covid free, sia un grande segno di speranza dopo un lungo e difficile periodo.