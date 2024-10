La neve e il ghiaccio che rendono difficile la viabilità stradale nel centro Sardegna sono, per gli amanti dei motori e delle corse in condizioni estreme, un'irresistibile richiamo. Capita spesso, così, che auto e quad vengano utilizzati impropriamente nei centri abitati e nelle strade di campagna creando disagi e situazioni di pericolo.

Accade anche a Ovodda, dove il sindaco Maria Cristina Sedda ha emesso un'ordinanza per scoraggiare tali pratiche non solo nella stagione invernale.

A rendere necessario il provvedimento è stata una relazione della polizia municipale del comune barbaricino dalla quale emerge come diverse strade vicinali del territorio siano spesso sede di incontrollate competizioni sportive non autorizzate che danneggiano le strade stesse causando un pericoloso dissesto del manto stradale.

Il ripristino della viabilità, dopo ognuna delle competizioni, grava sulle finanze comunali che vengono impegnate per riparare i danni.

Per questo motivo, il sindaco di Ovodda, ha emesso "il divieto assoluto di utilizzo della viabilità comunale per manifestazioni sportive che prevedono l'utilizzo di veicoli a motore (autoveicoli, motoveicoli, quad)". Eventuali deroghe potranno essere stabilite volta per volta, a seguito di opportune valutazioni.

Il mancato rispetto del divieto verrà punito con sanzioni da 848 € a 3.369 € e con obbligo del ripristino delle normali condizioni dei luoghi e della sospensione dell'attività.