Il conto alla rovescia per i termini della presentazione delle liste dei candidati è iniziato e anche Ovodda, Austis e Gadoni si preparano per il rinnovo del Consiglio comunale anche se la situazione sembrerebbe ancora in via di definizione.

La calma apparente non deve trarre in inganno, poiché è sempre nelle ultime due settimane che si agitano gli animi prima di giungere ad una conclusione non sempre facile da gestire.

Le difficoltà per chi si trova ad amministrare sono sempre di più e in tanti desistono da quella che un tempo era una scelta ambita e la sensazione di un malcontento diffuso porta a un’estraniazione generale. Attentati agli amministratori e il coinvolgimento degli stessi in vicende giudiziarie sono episodi che si aggiungono alla mancanza di stimoli per chi, in altri tempi, sarebbe sceso in campo più volentieri ad occuparsi della pubblica gestione.

Il paese di Austis è attualmente amministrato da un commissario straordinario in seguito alla mancata presentazione di candidati in occasione delle elezioni amministrative del 31 maggio 2015. Ad oggi non si ha notizia di liste in via di predisposizione. L’ex sindaco Lucia Chessa, sul suo profilo Facebook fuga ogni dubbio riguardante un suo possibile ritorno.

<<Sono molto meravigliata che a distanza di un anno dalla fine del mio mandato, riprenda con inaspettato vigore un certo chiacchierare austese. Calma, Tranquilli. Non mi ricandido e non sto facendo liste. Ho passato la mano e non ho cambiato idea. La porta è aperta, dopo un anno di commissario chi vuole si faccia avanti>>.

A Ovodda, invece, sono diverse le voci che indicherebbero possibili candidati, ma di fatto nessuna indiscrezione appare al momento concreta. In tanti avrebbero chiesto al sindaco uscente Cristina Sedda di proseguire il suo mandato, ma l’interessata si limita a non smentire e nemmeno a confermare.

Antonello Secci, dopo vent’anni in amministrazione di cui dieci con la fascia da primo cittadino di Gadoni dice che “come sindaco è arrivato al capolinea”.

<<È chiaro che stiamo lavorando per mettere in piedi una squadra che possa amministrare il Comune per i prossimi cinque anni. Ci sono tanti giovani determinati che sono pronti a scendere in campo, affiancati anche da persone con esperienza>>.

Secondo alcune indiscrezioni anche l’ex sindaco Nicola Mario Rocca, originario di Orani e medico di Gadoni per oltre vent’anni, starebbe lavorando per costruire una sua lista, ma al momento sono solo voci che si rincorrono.