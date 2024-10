La coincidenza tra le rotte degli uccelli e i flussi migratori degli uomini è l'oggetto d'indagine di Overlap, progetto internazionale che osserva la migrazione come fenomeno biologico.

L’iniziativa triennale è stata presentata questa mattina presso la sede della Fondazione di Sardegna, a Sassari. All'incontro hanno partecipato Angela Mameli (vicepresidente della Fondazione di Sardegna), Pierpaolo Congiatu (direttore dell'Ente Parco dell'Asinara), Dario La Stella, (presidente di Senza Confini Di Pelle associazione capofila del progetto Overlap), Danilo Pisu (Responsabile dell'Osservatorio Faunistico Asinara), Francesco Squarotti (coordinatore del Progetto Sprar del Comune di Sassari), Valentina Solinas (vicepresidente di Senza Confini Di Pelle), Daniele Monachella (presidente di MAB Teatro), Tom Walker , (rappresentante del Living Theatre), e Pina Ballore (Assessora alle Politiche sociali e pari opportunità del Comune di Sassari).

Il primo appuntamento è un workshop multidisciplinare che si svolgerà dal 27 maggio al 1 giugno presso il Parco Nazionale dell'Asinara. Protagonisti danzatori, performer, ricercatori e studiosi, selezionati in base a una call internazionale, e dei giovani beneficiari del progetto Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) del Comune di Sassari, provenienti dall'Africa occidentale subsahariana.

Il lavoro, che si svolgerà in gran parte open air, da Fornelli a Tumbarino, da Cala Reale a Cala d'Oliva, e in diversi momenti della giornata, porterà alla realizzazione di “Overtrekking”, un evento all'aperto, in programma sabato 1 giugno alle 15.00.

Sempre nel corso del workshop sarà girato un video documentario, che sarà presentato nei prossimo mesi.

Il progetto è realizzato grazie al contributo della Fondazione di Sardegna, della Regione Sardegna e del Centre Chorégraphique National de Nantes, e patrocinato dal Comune di Sassari e dal Comune di Porto Torres.

Tanti i partner locali: dalle Università degli studi di Sassari e Cagliari, a Tusitala, al Centro Studi Fauna di Porto Torres, a Deborah Ricciu - Espandere Orizzonti, Parabatula e S'ala - spazio per artist*.

Oltre alle collaborazioni sul territorio, partecipano al progetto diverse realtà nazionali, la cooperativa Kiwi di Rosarno, Artistica Music & Show Scpa di Bra, Stalkerteatro di Torino e Medu - Medici per i diritti umani. Gli altri partner internazionali sono Dance Theatre Comma8 di Vilnius, Det Stille Teateret e Skisser I Bevegelse di Oslo e il Living Theatre di New York. Tra i partecipanti al workshop all'Asinara ci sarà, infatti, anche Tom Walker, storico componente della compagnia di teatro statunitense che, dal 23 al 26 maggio a Sassari, terrà un laboratorio teatrale.