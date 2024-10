Ieri, a San Gavino Monreale, i carabinieri della locale Stazione hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari quale assuntore di sostanze stupefacenti un 29enne del posto, già noto ai militari.

Il giovane, alle ore 19,45, sarebbe stato ricoverato in codice rosso presso l’ospedale Nostra Signora di Bonaria, per intossicazione acuta da cocaina. Il personale sanitario del nosocomio, ottemperando a un preciso obbligo giuridico di refertare quanto accaduto, ha informato immediatamente l’autorità giudiziaria, consegnando ai carabinieri intervenuti due involucri in carta contenenti complessivamente 0,87 grammi di una sostanza, verosimilmente cocaina, rinvenuti nei pantaloni del giovane.

Quanto consegnato è stato sottoposto a sequestro in attesa di essere versato presso l’Agenzia delle Dogane di Cagliari per le conseguenti analisi di laboratorio.