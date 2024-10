“Ottobre in Rosa a Cagliari” è il titolo dell’iniziativa, inserita nell’ambito dell'Ottobre Rosa, la campagna che si terrà martedì 29 ottobre, dalle 20,00, a Cagliari nel Cortile d’onore del Municipio di via Roma 145.

Il programma prevede un concerto curato dalla scuola Civica di Musica e una mostra pittorica dell’artista Antonio Murgia. Obiettivo: “Celebrare le donne che lottano nella quotidianità contro il tumore al seno”.

È anche questo l’appello lanciato dalle Assessore alla Pari Opportunità Rita Dedola, alle Politiche sociali Viviana Lantini, e dalle Presidenti della Commissione consiliare Pari Opportunità Stefania Loi e della Commissione consiliare Politiche sociali Antonella Scarfò.

Nel corso della conferenza stampa di ieri, è stata ribadita “L’importanza vitale della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori al seno e dei controlli diagnostici da effettuare”, grazie a cui la mortalità è scesa del 35 per cento.

A sostenere l’iniziativa anche il commissario ATS Cagliari Giorgio Steri e la responsabile dello Screening alla mammella, Maria Antonietta Barracciu. Dati alla mano i due medici hanno parlato di “Oltre 12mila donne che hanno superato la patologia”.

Per quanto riguarda il 2020 è in programma la chiamata di 42mila donne per lo screening mammografico in una delle strutture più prossime alla residenza. “Per le donne dai 50 a 69 anni l’esame con cadenza biennale è completamente gratuito”. Inoltre, grazie a un intervento della regione Sardegna, anche le donne 45/50 non pagano nulla se a prescriverlo è il medico di base.