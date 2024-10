La polizia lo ha tenuto d’occhio per diverso tempo e poi ieri mattina lo ha perquisito trovandolo in possesso di 15 grammi di marijuana, quanto basta per poter procedere ai successivi accertamenti.

In casa dell’uomo, infatti, gli agenti hanno rinvenuto 41 grammi di marijuana, già confezionata e pronta per essere smerciata, e un bilancino di precisione.

Nel cortile dell’abitazione, invece, vicino ai vasi delle rose, i poliziotti hanno trovato 8 piante della stessa droga, alte circa 50 centimetri. e in piena infiorescenza.

A essere denunciato per coltivazione illecita e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato un 46enne di Simaxis, E.A., disoccupato e pregiudicato.