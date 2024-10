In data odierna, su un totale di 8 incendi, si segnalano 5 incendi che hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale:

In agro del comune di Trinità d'Agultu e Vignola, località “M. Firulesi”, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Limbara. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Trinità d'Agultu e Vignola coadiuvato dal personale eliportato, da una squadra di Vigili del fuoco di Tempio, dai Carabinieri di Valledoria, da due squadre di Forestas, provenienti dai cantieri di San Filippo (Aggius) e di La Paduledda - San Pietro (Trinità d'Agultu) e dai Volontari Genieri Trasmissioni Sardegna di Trinità d'Agultu.

Il tempestivo intervento di 3 elicotteri (Ecureil) provenienti delle basi del Corpo forestale di Anela, Alà dei Sardi e Limbara, e di un quarto elicottero Biturbina (Superpuma) in arrivo dalla base di Fenosu, ha consentito, nella tarda mattinata, di limitare la superficie di bosco percorsa da un incendio in agro di Berchidda, località “Stazzo Osseddu”. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Berchidda coadiuvato dagli operatori della Stazione di Monti, dal personale eliportato, da due squadre di Vigili del fuoco di Olbia, da due squadre di Forestas, provenienti da Berchidda e Telti e da una squadra della compagnia Barracellare di Berchidda.

Nel primo pomeriggio, due elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Anela e di Farcana, sono intervenuti per spegnere un incendio sviluppatosi nelle campagne di Bottidda, in località “Riu Lierri”. Le operazioni sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Bono coadiuvato dal personale eliportato e da due squadre di Forestas provenienti dai cantieri di Santu Matteu e Badde Oliana di Bono e da una squadra di Barracelli di Bono.

Dalle ore 16, due elicotteri Ecureil, provenienti dalle basi del Corpo forestale di Farcana e di Sorgono, unitamente al biturbina proveniente dalla base di Fenosu, stanno operando per spegnere un incendio sviluppatosi in agro di Orani, località “Sos Venales”. Le operazioni sono dirette dal Corpo forestale della Stazione di Orani coadiuvato dal Corpo Forestale della Stazione di Nuoro, da una Pattuglia forestale dello STIR di Nuoro, dai Vigili del fuoco di Nuoro e da una squadra di Forestas di Ugolio (Nuoro).

Un elicottero proveniente dalla base del corpo forestale di Villasalto, infine, sta lavorando dalle ore 18 per spegnere un incendio in agro del comune di Furtei, Località "Laccu Is canis". Le operazioni sono dirette dal Corpo forestale della Stazione di Barumini, in collaborazione con il personale eliportato, i Vigili del fuoco di Sanluri, una squadra di Forestas di Barumini e due squadre di Barracelli provenienti da Sanluri e Barumini.