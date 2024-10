La Polizia ha individuato e denunciato all’Autorità Giudiziaria due persone ritenute responsabili dei danneggiamenti a diverse auto e un incendio avvenuti tra la notte dell’1 e del 2 aprile.

Si tratta di S.A. 18enne di Nuoro e W.N. 48 anni di Oliena, già noti alle Forze dell’ordine per precedenti specifici.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due, dopo aver trascorso diverse ore in alcuni bar di Nuoro, probabilmente ubriachi, hanno danneggiato, senza apparente motivo, ben otto auto parcheggiate lungo via Dante e Piazza Crispi, dando anche alle fiamme una Ford Fiesta in via Fratelli Bandiera.

Diversi sono stati i danni procurati alla carrozzeria delle vetture, da cui sono state asportate gli specchietti retrovisori laterali.

La Polizia è riuscita a rintracciare i responsabili dei danneggiamenti grazie alle descrizioni fornite dai passanti.

Le indagini successive, proseguite dagli uomini della locale squadra mobile, hanno permesso di raccogliere indizi di colpevolezza nei riguardi delle due persone denunciate.

Secondo gli agenti i due sarebbero anche i responsabili di una aggressione perpetrata nella stessa nottata con una bottiglia di vetro ai danni di alcuni giovani che si trovavano vicino a un distributore di bevande in via Lamarmora. Per questo sono stati denunciati anche per i reati di percosse e minaccia aggravata.