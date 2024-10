Otto anni fa nasceva Sardegna Live: rileggendo il vissuto che ci unisce ci rendiamo conto che il tempo ha giocato dalla nostra parte, rinforzando quel legame unico e speciale che ci ha consentito di crescere insieme a voi.

Abbiamo lavorato tanto, col proposito di costruire una redazione giornalistica che qualificasse il percorso con impegno, serietà, slanci di leggerezza ma senza mai perdere di vista i lettori e il loro desiderio di affidabilità.

Non solo cronaca in rete, ma azione di testimonianza nelle piazze, dentro ai fatti, tra la gente.

Abbiamo messo in piedi una struttura di produzione video, anche in diretta, dotata di nuove tecnologie che ci permette di accendere un segnale ovunque ci troviamo per raccontare la cronaca, documentare gli eventi e mandare in onda gli spettacoli e lo sport.

Abbiamo inaugurato nel centro di Cagliari gli studi televisivi che ci permettono di ampliare i canali e di metterci al servizio, con professionalità, della comunicazione e di una domanda sempre più esigente e ramificata.

Abbiamo dato voce ai sardi e alla Sardegna, accendendo i riflettori nei piccoli paesi e nelle grandi città: amiamo la nostra terra e cerchiamo di dimostrarlo costantemente col nostro operato.

Pensiamo che la misura del rispetto non si conta con i like e la corsa esasperata al sensazionalismo e che la fiducia sia il prodotto di un lavoro sano e dimostrato ogni giorno e perpetuato nel tempo.

I fatti, ad oggi, ci danno ragione, e noi sulla spinta di un entusiasmo costante siamo pronti a continuare su questa strada.

Le difficoltà non mancano. L’emergenza sanitaria ha messo a dura prova il lavoro di tanti e non ha risparmiato nemmeno noi.

Ci siamo rimboccati le maniche e per garantire un futuro a Sardegna Live ce la stiamo mettendo tutta.

Lealtà, trasparenza e rispetto: sono questi i punti cardine attorno ai quali non solo ruota il nostro modo di lavorare che coincide col nostro modo di vivere.

Il resto è noia, quando non deborda in vana gloria: a noi piace guardare altrove e insieme a chi ci guarda.

Grazie a chi crede, ha creduto e continuerà a credere in noi.

Grazie, soprattutto, per aver dato le ali ad un sogno in orbita da otto anni e che vola verso un futuro da costruire insieme