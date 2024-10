Una storia assurda, agghiacciante: una mamma “complice” di un orco (un amico di famiglia 55enne, condannato a 6 anni), lei è una ‘donna’ di 47 anni della provincia di Sassari, che è stata condannata a otto anni di carcere con l'accusa di avere consentito degli incontri tra i suoi due figli, un bimbo di 9 anni e la sorellina di 5, e un amico di famiglia di 55 anni che dovrà scontare sei anni di reclusione per gli abusi nei confronti dei due bambini.

La sentenza è stata confermata in Appello dopo la condanna di primo grado davanti al Gup nel processo che si era svolto con rito abbreviato. La notizia è stata data e raccontata in esclusiva dal quotidiano La Nuova Sardegna: i bambini erano già stati allontanati dalla casa della madre dopo l'intervento dei servizi sociali e – come si apprende dal quotidiano sardo - affidati dal Tribunale dei minori di Sassari ad una nuova famiglia.