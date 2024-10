Si terrà domani 21 settembre alle 18.00, presso l’aula magna del Conservatorio Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari, l’esibizione del giovane pianista cagliaritano Mattia Casu, inserita all’interno dell’ottavo festival pianistico del Conservatorio.

Il talento si cimenterà affrontare nella Partita n. 2 BWV 826 in do minore di J. S. Bach, nella Sonata Fantasia n. 2 op. 19 in sol minore di Alexander Scriabin, nel Preludio op. 23 n. 3 in re minore di Serghei Rachmaninoff, e in brani di F. Chopin, Cluck-Sgambati, Liszt-Paganini.

Il prossimo appuntamento è in programma lunedì 1 ottobre alle 18.00 con la musicologa Aurora Cogliandro che presenterà i concerti che proporranno l’esecuzione integrale dell'opera pianistica di Claude Debussy.