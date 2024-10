In Sardegna

La maschera di Ottana è un elemento che non nasconde, ma rivela lo spirito identitario della sua appartenenza. Il paese del centro Sardegna, del quale spesso si parla per gli effetti di una crisi che nasce ai bordi delle ciminiere, è di fatto un tesoro ricco di storia e di memoria. Caratzas in Otzana è il nome dell'evento organizzato dall'Associazione culturale “Sa Ilonzana” nel segno della cultura, delle trazioni e della solidarietà.