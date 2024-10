Aveva a bordo di un autocarro asportato da una azienda agricola di Nuoro, 5 capi bovini, risultati anch’essi rubati da una azienda agricola di Ghilarza.

Salvatore Patteri, 34 anni di Orotelli, dopo aver forzato un posto di controllo di personale del Commissariato P.S. di Ottana e del Distaccamento Polstrada, ieri sera intorno alle 20,00 sulla 131 dcn, il località “Funtana e Donne”, non avrebbe saputo dare spiegazioni del perché fosse li con quel carico di bestiame.

Dopo una serie di controlli, gli agenti hanno appurato che, sia il camion che il bestiame erano rubati.

Patteri è stato arrestato per furto e resistenza a pubblico ufficiale.

Su disposizione del magistrato, in stato di arresto e stato temporaneamente custodito presso la propria abitazione in Orotelli in attesa del processo.