Paolo Clivati, l'imprenditore bresciano proprietario assieme alla multinazionale Indorama, di Ottana Polimeri, nell'incontro che si è svolto questa mattina nella Provincia di Nuoro ha detto "di essere pronto a far ripartire la produzione se saranno rispettati gli accordi presi con la Regione su trasporti ed energia"

Il confronto aveva l'obiettivo di ricomporre la rottura avvenuta qualche giorno fa quando tra i lavoratori della fabbrica, che produce bottiglie di plastica in cig, e Clivati si era sfiorata la rissa per via del paventato smantellamento dell'azienda da parte della proprietà. All'incontro hanno partecipato il presidente della Provincia, Costantino Tidu, gli assessori provinciali del Lavoro e dell'Industria, i sindaci dei comuni di Ottana e Bolotana, Confindustria Nuoro, le segreterie provinciali di Cgil, Cisl, Uil e le Rsu.

"Sul tavolo l'urgenza di riprendere un discorso unitario e di ragionare su un progetto che sia condiviso da tutti per rilanciare lo sviluppo dell'industria nell'area della Sardegna centrale. Le soluzioni sono legate alle risposte che si attendono da parte della Regione e del Governo - ha detto il presidente Tidu - in ordine ad impegni che sono stati assunti su abbattimento dei costi di energia, trasporti, infrastrutture materiali ed immateriali e di produzione". I problemi della crisi del nuorese verranno affrontati in un tavolo con la Regione, il 17 dicembre quando a Nuoro arriverà il presidente della Regione, Francesco Pigliaru. "Punto molto su questo incontro - ha sottolineato Clivati - che potrebbe dare nuove speranze a un'area dimenticata da tutti".