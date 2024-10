"Siano garantiti i lavoratori della Ottana Polimeri che hanno gli ammortizzatori in scadenza a settembre", è l'appello di Salvatore Sini, segretario regionale della Uiltec.

"L'esito dell'ultima riunione sulla vertenza Ottana si è concluso con la dichiarazione dell'imprenditore che ha annunciato che a Ottana non ci sono più le condizioni per la prodizione di pet ma si è dichiarato pronto a operare con eventuali partners - ha spiegato Sini -. Altresì viene rimarcata la volontà dell'imprenditore di continuare a operare nel settore energetico, alla luce dei cambiamenti legati all'utilizzo del Gnl. Prendendo atto della volontà dell'imprenditore e della Regione è doveroso rimarcare la necessità di garantire accanto alle prospettive di rilancio produttivo, opportune misure di sostegno ai lavoratori nella fase di transizione. Per questo motivo si ritiene indispensabile sollecitare sin d'ora l'imprenditore e la Regione ad attivarsi a tutto campo al fine di individuare le più opportune soluzioni industriali, coinvolgendo tutti i possibili operatori interessati".