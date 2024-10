Il Presidente Francesco Pigliaru, con i capi di Gabinetto della Presidenza Gianluca Serra e dell’Industria Simone Atzeni, e con il sindaco di Ottana Franco Saba e i presidenti della Provincia di Nuoro Costantino Tidu e del Consorzio Industriale Piero Guiso, hanno incontrato ieri mattina, a Villa Devoto, i rappresentanti dalle organizzazioni sindacali provinciali di Cgil, Cisl, Uil per discutere delle problematiche del sito industriale di Ottana.

Nella riunione, richiesta dalla Provincia e convocata dalla Presidenza, Francesco Pigliaru ha proposto l’attivazione di una interlocuzione con Invitalia e con il Mise per provvedere a operazioni di scouting relative alla possibilità di riavvio di produzioni attualmente ferme. “Parallelamente - ha comunicato il Presidente Pigliaru - saranno esplorate tutte le potenzialità di recupero e riutilizzo anche per attività alternative, anche legate solo a parti del sito, alla riqualificazione dei lavoratori in uscita dal sistema produttivo e all’insediamento di micro e piccole imprese soprattutto dell’agroalimentare”.

Nel corso della riunione sono state illustrate anche le nuove proposte previste in Finanziaria, in discussione in Consiglio regionale, per il piano per il lavoro che mette a disposizione circa 127 milioni: parte di queste risorse potranno essere utilizzate per le aree del nuorese, a tutela delle persone a rischio di esclusione sociale, cantieri diretti e politiche per l’occupazione.

Il Capo di Gabinetto della Presidenza ha infine comunicato di aver convocato, per mercoledì 20 a Villa Devoto, il Comitato di Monitoraggio sulle misure a favore degli ex tessili e delle persone rimaste senza ammortizzatori sociali di cui si è discusso nell’incontro di ieri, in Consiglio regionale con i capigruppo.

In un incontro successivo verranno poi dati gli aggiornamenti relativi alle interlocuzioni con Invitalia.