In Sardegna

Preoccupazione sull'origine delle sostanze "che hanno fatto diventare nere le pecore poiché non si può mettere a rischio la salute delle persone, l'agricoltura e l'agroalimentare di qualità della Sardegna centrale per una gestione discutibile di un impianto così pericoloso come la centrale di Ottana Energia", lo ha detto il presidente della Coldiretti Nuoro Ogliastra, Simone Cualbu, secondo il quale "chi ha inquinato ora paghi" e "se ci sarà un processo, ci costituiremo parte civile.