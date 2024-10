Nella notte, intorno all’1:30, un’auto è uscita di strada sulla S.S. 131 D.C.N. al 31,800 chilometro.

La vettura, per cause in corso di accertamento, è finita su una strada sterrata, sotto un ponte di attraversamento stradale della D.C.N.

Due le persone a bordo della Volkswagen Golf coinvolta,prontamente soccorse da una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro.

Sul posto anche il personale sanitario del 118 e una pattuglia della Polizia Stradale che ha effettuato i rilievi di Legge.

I feriti sono stati trasportati all'ospedale San Francesco di Nuoro per gli accertamenti.