I carabinieri della Stazione di Ottana, unitamente al personale del locale Commissariato della Polizia di Stato, hanno deferito in stato di libertà per detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope M.M., classe 89, originario di Sarule, A.S., classe 93 residente ad Alghero, M.V., classe 2000 originario di Orgosolo ed i nuoresi A.F., classe 2002, M.A.L., classe 1971 e D.P., classe 2000, due di loro gravati da precedenti specifici.

Gli operanti, nel corso di un controllo eseguito nella zona artigianale di Ottana, dopo aver notato un furgone bianco parcheggiato nei pressi del mattatoio comunale e la presenza dei summenzionati, sono stati attirati dal forte odore tipico della marijuana.

Esteso il controllo anche all’interno del sito, sarebbe stato rinvenuto un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti che consisterebbe in circa 1000 piante di marijuana appese su fili di acciaio in essicazione, 7 barili in plastica contenenti infiorescenze di marijuana appena sbocciolata, 20 barili in plastica contenenti infioresenze con rami ed infine 6 sacchi di plastica contenenti vegetali di scarto.

Sono tuttora in corso accertamenti finalizzati a stabilire peso esatto e destinazione della sostanza stupefacente sequestrata.