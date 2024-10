Nei giorni scorsi i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Nuoro, a Ottana, hanno arrestato un 32enne domiciliato a Quartu Sant’Elena, trovato in possesso di circa 3 kg di marijuana.

I militari, durante un controllo di routine sulla circoscrizione, sono stati insospettiti dall’evidente stato di agitazione del giovane controllato. Per questo i finanzieri hanno proceduto ad una accurata ispezione dell’autoveicolo, dove avrebbero rinvenuto, nel bagagliaio, un borsone con all’interno la sostanza stupefacente confezionata in buste termosaldate, pronta per la vendita.

La stessa è stata immediatamente sequestrata e il soggetto, segnalato alla locale Procura, arrestato per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Il procedimento penale nei confronti dell’indagato è tuttora pendente nella fase delle indagini preliminari e la sua effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo.