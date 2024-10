Ad Ossi una candidata della lista "Uniti Possiamo" è risultata positiva al Covid-19. Tutti i membri della stessa sono adesso in isolamento, in attesa delle comunicazioni dell'Ats. Quest'oggi si sarebbe dovuto tenere l'incontro con gli elettori per la presentazione dei candidati.

"In attesa delle direttive dell'Ats abbiamo deciso responsabilmente di auto isolarci per il bene nostro e di tutti - si legge in una nota della lista -. Abbiamo portato avanti il progetto della Lista civica con grande entusiasmo, rispettando sempre tutte le prescrizioni anti-Covid, dialogando con chiunque a debita distanza, senza mai togliere la mascherina protettiva. Continueremo a rispettare tutte le prescrizioni".

Anche la candidata contagiata ha pubblicato un messaggio: "Sono sempre stata attenta e ho sempre rispettato le regole - ha chiarito -, per salvaguardare la mia salute e quella degli altri, ma questo maledetto virus non ha risparmiato neanche me. Non so spiegarvi cosa si prova. Spero che questo incubo finisca presto. Non mollo".