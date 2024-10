In Sardegna

I Carabinieri del Provinciale di Sassari, nell'ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate anche ad affrontare le numerose situazioni di violenza e maltrattamenti che maturano in ambito familiare, ieri hanno arrestato, a Ossi, in flagranza di reato, Antonio Martis, 55enne piccolo imprenditore, per atti persecutori.