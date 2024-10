Prezzo dei collegamenti via mare per la Sardegna in calo rispetto alle precedenti stagioni.

Lo dice un'analisi dell'Osservatorio Traghettilines, da anni impegnato nel monitoraggio dei costi dei viaggi. Soffermandosi sulla tratta Livorno/Civitavecchia-Olbia e viceversa è emerso che il prezzo medio del biglietto del traghetto è diminuito del 25% rispetto al 2014 e del 30% rispetto al 2015.

Per l'analisi si è preso in considerazione un biglietto tipo, composto da due adulti e uno o due bambini entro i 12 anni, con auto a seguito, sistemazione in cabina e viaggio a ridosso del ferragosto.

Ma quali sono i fattori che hanno contribuito ad abbattere i prezzi?

"L'incremento della proposta marittima - spiega l'Osservatorio - è al primo posto. Un maggior numero di linee ha gettato le basi per una diversificazione con una diminuzione dei prezzi". Ma c'è dell'altro: per l'Osservatorio la scelta dei traghetti può essere determinata anche dalla situazione dei trasporti aerei che è cambiata rispetto all'anno scorso.