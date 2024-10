E' giallo a Uta dopo che in una zona periferica del paese sono state ritrovate delle ossa umane.

I resti sono stati notati da un passante in un canale di scolo. Dopo l'allarme sono intervenuti sul posto i carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Iglesias oltre al medico legale.

Gli inquirenti non sono ancora risaliti all'identità della vittima. Le ossa verranno esaminate e sarà prelevato il Dna per effettuare eventuali comparazioni. La morte dovrebbero risalire a diversi anni fa e forse i resti sono stati trascinati dall'acqua da un luogo non identificato a quel punto nelle campagne di Uta.