Ieri a San Sperate, i carabinieri della Stazione di Uta hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per furto aggravato, due tunisini ospiti del centro di accoglienza di Monastir, rispettivamente di 18 e 21 anni, entrambi già gravati da precedenti denunce.

I due sono stati colti dalla vigilanza interna del punto vendita, mentre portavano via dal supermercato un rasoio elettrico, un regolabarba e tre confezioni di colla.

Mentre giravano per il supermercato con atteggiamento sfuggente ed evasivo, la sicurezza del centro commerciale li aveva già adocchiati e aveva chiamato i carabinieri che sono intervenuti giusto in tempo per prenderli in consegna, identificarli e denunciarli a piede libero.