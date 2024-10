L'aumento della curva dei contagi da Covid-19 mette in allarme gli ospedali sardi costringendo le autorità sanitarie a intervenire con una nuova stretta. Sono state sospese temporaneamente le visite dei parenti dei pazienti ricoverati nei tre presidi dell'azienda Brotzu di Cagliari: San Michele, Microcitemico e Businco. "Sino a diversa disposizione di questa direzione generale - spiega il commissario straordinario del Brotzu Paolo Cannas - l'accesso è temporaneamente sospeso, per il tempo strettamente necessario alla comprensione dell'evoluzione della curva epidemiologica. Sarà oggetto di valutazione da parte dei direttori di stabilimento ospedaliero la concessione di deroghe rispetto a casi specifici ove è imprescindibile la presenza di un visitatore. Il divieto di ingresso è esteso anche agli informatori scientifici.

In Gallura, la direzione dell' Ats-Assl Olbia, in seguito alla valutazione della situazione generale legata alla diffusione del virus, grazie alla collaborazione e supporto di tutto il personale, ha scongiurato l'ipotesi di ridurre l'attività specialistica ambulatoriale, che proseguirà senza alcuna limitazione.

Disposte anche nuove regole per i visitatori che transitano nelle strutture ospedaliere galluresi. Per evitare assembramenti e garantire il rispetto delle distanze di sicurezza, l'accesso alle strutture ospedaliere per visitare i propri congiunti ricoverati sarà limitato a situazioni particolari e consentito solo in casi eccezionali che saranno valutati singolarmente. Verrà comunque garantito l'accesso ai futuri padri in sala parto. La valutazione dei singoli casi è comunque demandata alle singole unità operative.