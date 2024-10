La Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, ha assegnato i Bollini Rosa per il biennio 2022-2023 agli ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riguardano l’universo femminile ma anche quelle che riguardano trasversalmente uomini e donne in ottica di genere. Rispetto al biennio precedente gli ospedali premiati sono aumentati, passando da 335 a 354.

Oltre a una crescita numerica, si assiste a un miglioramento qualitativo dei servizi erogati: gli ospedali che hanno ottenuto il massimo riconoscimento, tre bollini, sono infatti passati da 96 dello scorso Bando a 107 di questa edizione. Sono 172 le strutture che hanno conseguito due bollini e 75 un bollino.

Tra gli ospedali premiati col massimo dei 3 bollini rosa c’è nuovamente il San Francesco di Nuoro. A ritirare il riconoscimento, a Roma, il Commissario Straordinario dell’ASSL di Nuoro Gesuina Cherchi, coordinatrice del programma Bollini Rosa a Nuoro fin dalla nascita di questa iniziativa nel 2007.

"L’Ospedale San Francesco,- spiega Gesuina Cherchi - nonostante l’emergenza epidemiologica per la pandemia Covid-19 e le problematiche legate alla carenza di personale, durante l’anno 2020 ha portato avanti diverse iniziative come di proporre con successo l’(H)-Open day dal titolo “Per saperne di più sulla contraccezione”, sabato 7 marzo 2020, reparto di Ginecologia San Francesco".

"Nell’anno 2021 – prosegue la Cherchi -, grazie alla disponibilità del personale sanitario sia ospedaliero che territoriale, si è riusciti a portare avanti alcune delle numerose iniziative proposte da ONDA: l’Open Day sulle malattie reumatiche, il 3 maggio nel Poliambulatorio di via Manzoni, dal titolo “Dai risposta al tuo mal di schiena”; quello sull’Oncologia ginecologica, il 29 giugno nella Ginecologia dell’ospedale, ma anche l’iniziativa per la prevenzione dell’Aneurisma Aortico Addominale, sempre al Poliambulatorio il 29 settembre scorso, la Salute delle Ossa, fino al recentissimo Open week contro la violenza sulle Donne (nella settimana dal 22 al 28 novembre, tra Ospedale e Poliambulatorio). Tutte iniziative che hanno trovato una straordinaria risposta da parte dell’utenza".

Per il mese di gennaio 2022 è in programma la candidatura dell’Ospedale San Francesco al Bollino Azzurro, una nuova iniziativa di Fondazione Onda, che stavolta guarda più da vicino anche la salute maschile, con questo nuovo format dedicato ai pazienti con tumore alla prostata. "Questo premio - conclude Gesuina Cherchi -, arriva in un momento particolare della storia del nostro ospedale, ci gratifica e premia la resistenza e resilienza di tutto il personale dell’ASSL e di tutta la nostra popolazione che ci sostiene".