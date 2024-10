Questa mattina il consigliere regionale Fabio Usai ha incontrato la direttrice generale della ASL 7 Giuliana Campus, per discutere delle criticità presso i reparti di Cardiologia e Traumatologia, nonché in quello di Urologia dell’ospedale Sirai, in merito alla grave carenza di personale e all’ipotesi di accorpare quest’ultimo con quello di Chirurgia generale.

“Questa mattina ho manifestato le forti preoccupazioni dei cittadini del nostro territorio alla Direttrice generale Giuliana Campus, in merito alle gravi criticità dei reparti di Cardiologia e Traumatologia dell’ospedale Sirai di Carbonia rispetto alla grave carenza di personale, nonché sulla paventata eventualità di accorpare i reparti di Urologia e Chirurgia nello stesso nosocomio. Una prospettiva, quest’ultima, assolutamente negativa e da scongiurare - afferma Fabio Usai - in quanto minerebbe fortemente il servizio di Urologia e le prerogative di tanti pazienti che ogni giorno ricorrono alle cure di un reparto che nel tempo ha dimostrato di essere un’eccellenza”.



“A queste preoccupazioni la Direttrice generale ha replicato affermando di aver inviato una lettera urgente all’Assessore regionale Carlo Doria, nella quale si chiede l’acquisizione di almeno 2 unità di personale medico specializzando in Urologia, attualmente assegnato all’azienda ospedaliera di Sassari. Pertanto, spiega il Consigliere regionale, secondo quanto espresso dalla Dott.ssa Campus per ora i due reparti non verranno accorpati e le attività continueranno normalmente. Questa iniziativa della Direttrice, per quanto presenti evidenti limiti ed elementi di criticità, è quantomeno un tentativo di fuoriuscire da una situazione critica. In attesa di riscontri da parte della Regione continuerò a sollecitare soluzioni strutturali”, conclude Usai.