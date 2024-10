Un decremento che sta mettendo a dura prova il servizio di radiologia nel presidio ospedaliero San Marcellino di Muravera. A sollevare gli scudi contro le carenze dell’organico il vicepresidente della commissione salute in Consiglio regionale Edoardo Tocco (FI): “La situazione – spiega l’esponente degli azzurri – è drammatica. Il numero dei radiologi si sta assottigliando sempre di più, con una criticità che rende difficile operare all’interno del nosocomio”.

Un’emergenza prodotta da trasferimenti, dimissioni e mancate sostituzioni dei medici: “Così sta diventando impossibile – aggiunge Tocco – garantire la copertura dei turni di servizio all’interno del polo sanitario”. Il servizio di radiologia è peraltro operativo per tutta la giornata: “L’ospedale San Marcellino è fortemente sotto organico in diversi reparti – conclude Tocco – i disservizi si moltiplicano durante la stagione estiva, con l’arrivo dell’esercito dei vacanzieri. Una condizione insostenibile che potrebbe impattare negativamente sul settore turistico dell’area che si ritaglia nel Sarrabus Gerrei. Si tenga conto che, con il depotenziamento della radiologia, si mette a repentaglio la funzionalità del pronto soccorso, della chirurgia e della cardiologia. Sollecitiamo quindi un intervento per l’adeguamento del personale all’interno dell’ospedale, per far fronte alle esigenze dei pazienti durante il periodo estivo”.