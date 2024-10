La denuncia arriva da Edoardo Tocco (FI), vicepresidente della Commissione Sanità in Consiglio Regionale, che denuncia la carenza di personale medico: “Ho appena saputo che non ci sono abbastanza anestesisti in questa struttura – prosegue Tocco – e che di conseguenza saranno costretti a ridurre gli interventi chirurgici al minimo. La situazione è ormai arrivata a un punto di non ritorno, non esiste una pianificazione per il 2019, questo ospedale negli ultimi anni è stato trasformato in un poliambulatorio, è inaccettabile”.

Il San Marcellino accoglie più di un milione di pazienti ogni anno, soprattutto nel periodo estivo: “Purtroppo questo Governo regionale ha ridimensionato questa struttura e le tante altre sparse per il territorio sardo. Come ho già detto in passato, con noi al Governo la situazione cambierà radicalmente. Personalmente, il mio obiettivo è quello di eliminare l’Ats unica, e riorganizzare il territorio ripristinando le aziende ospedaliere. Il San Marcellino deve tornare a essere una realtà importante ed efficiente come lo era un tempo”.