“Da mesi arrivano segnalazioni e preoccupanti lamentele da diversi reparti dell'ospedale San Francesco di Nuoro, soprattutto relative al personale ampiamente insufficiente”.

Il sindaco di Orani, Antonio Fadda, nonché Presidente del Comitato del Distretto Socio Sanitario di Nuoro, non nasconde la forte preoccupazione per la sanità nuorese e si è detto pronto a scendere in piazza per difendere il diritto dei cittadini.

Nella giornata di ieri, lunedì 28 ottobre, si è tenuto a Nuoro un sopralluogo e un confronto della Sesta Commissione del consiglio regionale, le cui competenze, tra le altre, sono salute, politiche sociali, personale delle ASL.

“Abbiamo partecipato all'incontro ufficiale e seguito attentamente tutti gli interventi dei medici responsabili dei vari servizi – ha spiegato il sindaco Fadda -. Uno dopo l'altro hanno presentato una situazione drammatica e seriamente preoccupante”.

L’incontro è terminato con una certezza rafforzata: “La difesa dell'ospedale San Francesco dev'essere un lotta comune di tutto il territorio”, ha detto il primo cittadino di Orani.

“Dobbiamo assolutamente intervenire – ha commentato il presidente della Sesta Commissione, Domenico Gallus -. Occorrono soluzioni drastiche, soprattutto parlando di personale”.