"Per far fronte ad una eventuale terza ondata di contagi, l'Ospedale Marino di Alghero è l'unica struttura del Nord Ovest in grado di ospitare nuovi posti letto dedicati ai pazienti Covid". Lo dichiara il presidente del Consiglio Regionale Michele Pais. "Grazie alla terapia intensiva Covid già operativa e alla presenza di sufficiente personale sanitario sarà in grado di offrire ai cittadini una risposta tempestiva".

"I nuovi posti letto dedicati ai pazienti Covid positivi a media intensità di cure saranno ricavati al secondo piano del Marino. Questo comporterà necessariamente il trasferimento di alcuni servizi e reparti nei locali dell'Ospedale Civile e in altre strutture cittadine, garantendo la continuità assistenziale - continua Pais -. Ieri è stato fatto un sopralluogo dalla direzione sanitaria, ingegneria clinica della Assl e direttori dei reparti per valutare il migliore assetto delle specialità mediche in modo da garantire le massime prestazioni cliniche".

"In particolare, l'attività di Diabetologia e Oculistica non sarà limitata e verrà svolta in spazi adeguati, individuati in maniera condivisa dai direttori dei reparti", rimarca il presidente del Consiglio Regionale. "Nonostante l'emergenza, grazie agli investimenti strutturali e tecnici fatti sui nosocomi cittadini, abbiamo assistito negli ultimi mesi ad un incremento dell'attività nei reparti e nelle specialità di Alghero" - sottolinea Pais - "Anche quest'ultimo intervento si inserisce in quest'ottica di potenziamento della Sanità algherese".

"Negli anni passati le strutture sanitarie cittadine non hanno goduto della giusta attenzione - conclude Michele Pais -. Grazie a questi nuovi interventi strutturali, ed al continuo potenziamento tecnologico, non solo saremo in grado di fronteggiare eventuali emergenze, ma al termine della pandemia avremo dei reparti più moderni ed al passo con le esigenze sanitarie dei cittadini".