L’ospedale di Lanusei peggiora di giorno in giorno. Alcuni dei reparti del Nostra Signora della Mercede sono chiusi o vanno avanti a fatica. Ortopedia è chiuso da diverso tempo e in caso di necessità i pazienti vengono trasferiti, spesso con l’ausilio dell’elisoccorso, in altri presidi sardi con il rischio di sovraffollamento e ulteriori disagi anche in questi ultimi. Anestesia, Rianimazione e Chirurgia invece sono sotto organico. Manca quasi la metà dei medici e quei pochi che ci sono fanno l’impossibile - doppi turni e reperibilità continua - per mandare avanti il reparto ed evitare la chiusura. Gli interventi vengono garantiti grazie anche alla collaborazione di consulenti esterni, se questi dovessero venire a mancare in reparto funzionerebbe solo ed esclusivamente per le urgenze. Gli utenti ogliastrini non sono più disposti a tollerare questa situazione e non vogliono perdere l’ospedale. Poco meno di una settimana fa migliaia di persone sono scese per strada a manifestare pacificamente e chiedere alle autorità regionali un ospedale funzionante che garantisca il diritto alla salute.