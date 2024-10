“Condizioni da "Lager" quelle dell'ospedale civile di Alghero, dove i pazienti, perlopiù anziani, sono "accatastati" nei corridoi, privati della dignità e di quel rispetto minimo che si deve ad un essere umano, a maggior ragione se sofferente”.

Con questo parole pubblicate su Facebook il consigliere comunale di Forza Italia Michele Pais lancia l’allarme sulle condizioni in cui verserebbe la struttura ospedaliera algherese.

“Ho provato sdegno nell'assistere ad uno spettacolo (macabro) simile, che però nessuno sembra vedere. E' questo che intendiamo per sanita? Dobbiamo, anche qua, aspettare che se ne interessino i Carabinieri per scuotere le coscienze di qualcuno? Mi sembra che non ci sia alternativa”.