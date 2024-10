Partiranno giovedì 6 giugno i lavori di manutenzione della pavimentazione stradale lungo la strada statale 127 “Settentrionale Sarda”, all’interno del centro abitato di Osilo, in provincia di Sassari.

A renderlo noto è l’Anas. Gli interventi, in accordo con il Comune, riguarderanno in questa prima fase il tratto compreso tra l’innesto con la SP 72 e l’intersezione con la via Spanu. Il traffico verrà deviato lungo la viabilità alternativa costituita dalla SP 72 e la viabilità urbana.

La conclusione è prevista entro il 19 giugno. Seguirà una seconda fase delle lavorazioni, che interesserà la tratta tra via Spanu e via Sassari, la cui ultimazione è prevista per il 12 luglio.