Sono passati più di quattro mesi da quel 26 maggio, giorno della morte di Paolo Pillonca, ma il suo ricordo è ancora vivo nel cuore delle persone che lo hanno conosciuto e che hanno avuto modo di stare a contatto con uno dei più grandi studiosi di cultura sarda.

Tanti gli attestati di vicinanza arrivati alla famiglia da ogni parte della Sardegna e non solo in ricordo del giornalista e scrittore scomparso all’età di 75 anni. «Ha scritto il bello della nostra lingua, le ha dato i colori, nuove forme e inedite letture. Ha fatto cantare le parole in quella sintesi che diventa perfetta quando la musica si mescola con l’anima per generare poesia», così lo ha ricordato Giuliano Marongiu in un articolo pubblicato sulla nostra testata.

Professore di scuole superiori a Seui, paese natale della moglie, Pillonca è stato dal 1979 al 1988 nella redazione nuorese de “L’Unione Sarda”. Dal 1988 al 2000 ha ricoperto l’incarico di capo ufficio stampa della Giunta regionale. Ha avuto modo di collaborare anche con La Nuova Sardegna.

È stato anche il paroliere di alcune canzoni di Piero Marras, Franco Madau, Maria Giovanna Cherchi, del tenore “Santa Sarbana” di Silanus e del Duo Puggioni. Ha scritto varie opere, tra cui Laras e Antonandria. Una vita, la sua, dedicata ai poeti improvvisadores.

Tanti sono i paesi che ha avuto modo di frequentare, sia come Presidente di giuria di premi letterari sia per convegni, ma uno al quale è rimasto particolarmente legato è Osilo. E proprio il suo paese natale, dove Paolo vide la luce l’8 ottobre del 1942, ha deciso di dedicargli una serata che si terrà venerdì 12 ottobre alle 18.30.

“Paulu Pillonca…ammentende un amigu” è il titolo della manifestazione promossa dal Comune di Osilo e dall’Associazione “A Manu Tenta”, che sarà aperta sai saluti del Sindaco Giovanni Ligios. Coordinati da Mario Bonu, giornalista de “La Nuova Sardegna”, si svilupperanno gli interventi di Tonino Oppes, Fabio Pillonca e Clara Farina.

Prevista la partecipazione del cantante Piero Marras e della Compagnia Cinema Teatro di Osilo. Per l’occasione sarà presentato l’ultimo numero della rivista Làcanas dedicato interamente al suo fondatore.