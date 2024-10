E' stata arrestata per tentato omicidio la 29enne che questa mattina, dopo aver partorito, ha abbandonato il figlio appena nato per strada, a Osilo, sotto una macchina. (qui l'articolo).

A chiamare i soccorsi è stata la nonna del bimbo, che lo ha trovato di fronte alla sua abitazione, dove viveva anche la figlia di 29 anni.

Quando sul posto sono giunti i carabinieri hanno avviato le indagini per capire cosa fosse successo. Le condizioni del bimbo erano buone, anche se un ritardo dei soccorsi avrebbe peggiorato il quadro clinico.

Ai militari della compagnia di Sassari, dopo i primi accertamenti, è parso chiaro che la figlia della signora aveva appena partorito. La madre, rintracciata e trasferita per accertamenti presso il reparto di Ginecologia dell'Azienda ospedaliera di Sassari, è stata tratta in arresto in flagranza.