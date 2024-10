Dopo due anni, in arrivo ad Oschiri la quarta edizione del “Wine Experience Oschiri”, evento nella quale le principali cantine sarde e nazionali avranno l'occasione di confrontarsi con giornalisti, esperti e curiosi sulle ultime tendenze e tecnologie vinicole nel mercato.

L' evento è in programma il 1 e 2 luglio al Teatro Comunale, tra le vie e le piazze del paese.

Sarà anche un occasione, oltre di confronto, per far conoscere i propri prodotti al pubblico, che è previsto numeroso.

L' organizzazione: “Il territorio di Oschiri e le sue particolarità saranno anche cornice di numerosi appuntamenti culturali disseminati in diversi angoli del paese: artisti, designer e creativi avranno modo di raccontare il mondo vinicolo attraverso la loro arte”

Al centro dell'evento, la conferenza in programma il 1°luglio alle ore 10.00, in cui verrà fatto il punto sulla situazione attuale del mondo del vino.

Ad aprire i lavori dell'evento sarà Tigellio Danese, Presidente di Wine Experience APS e Roberto Carta, Sindaco di Oschiri.

Gli interventi saranno moderati da Giuseppe Carrus, giornalista e curatore della Guida Vini d'Italia del Gambero Rosso.

Terminata la conferenza prevista per le ore 13, fronte Teatro, ci sarà una pausa gourmet con la cucina di Ivan Bombieri, chef veneto, stellato per quattro anni consecutivi, e guida del Ros’e Mari Farm & Green House a Oristano.